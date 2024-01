16.5. Premiere "All About Me Bregenz, Theater am - Kein Leben nach mir" Kornmarkt von Martin Gruber (UA)(Produktion aktionstheater ensemble, im Rahmen des "Bregenzer Frühlings") 18.5.-Frühjahr 2025 Ausstellung "tuten & Bregenz, vorarlberg blasen! Blasmusik in museum Vorarlberg" 23.-25.5. Dynamo Festival Dornbirn, Spielboden 23.-26.5. 15. Hohenemser Hohenems, verschiedene Kulturfest "Emsiana" Orte 8.6.-4.9. Ausstellung "Anne Bregenz, Kunsthaus Imhof" 13.-23.6. Internationales Dornbirn, Spielboden Tanzfestival "tanz ist" (Teil I) 15.6. Premiere "The Perfect Bregenz, Theater am Moment. Patti Smith und Kornmarkt Robert Mapplethorpe" von Tobias Fend (UA) 15.-23.6. Festival "Schubertiade Schwarzenberg, Schwarzenberg" (Zyklus Angelika-Kauffmann-Saal I) 4.7.-11.8. 31. Poolbar Festival Feldkirch, Altes Hallenbad 11.-14.7. Festival "Schubertiade Hohenems, Hohenems" (Zyklus II) Markus-Sittikus-Saal 17.7.-18.8. 78. Bregenzer Bregenz, Festspielhaus, Festspiele - Spiel auf verschiedene Orte dem See: "Der Freischütz" von Carl Maria von Weber; Oper im Haus: "Tancredi" von Gioachino Rossini; u.a.