Bregenzer Sommerausstellung veranstaltet Kartenspiel-Turnier

Palais wird zum Gesamtkunstwerk

Das ehrwürdige Palais wird bei dem in Bregenz aufgewachsenen Jäntsch vom 18. Juli bis 3. September zum Gesamtkunstwerk, das vom Keller bis zum Dachgeschoss mit neu kontextualisierten Werken aus über 30 Jahren bespielt ist. "Jedes Stück, das Sie hier sehen, ist inszeniert", so die Bregenzer Kulturservice-Leiterin Judith Reichart. Dabei will sich das in Vorarlberg so hochgehaltene "Schöner Wohnen"-Gefühl nicht recht einstellen. Denn das penibel mit gebrauchten Montafoner Tischen arrangierte "Heimatzimmer" wirkt zunächst einladend, auf den zweiten Blick offenbart sich aber, dass die Cognac-Schwenker vor verdächtigen Apothekerflaschen stehen und auf einem der beiden Öfen Fliesen mit Totenkopffratzen prangen. An der Wand hängen in Fensterrahmen gesetzte Panoramen. "Lochau. Made in China", lässt die Beschriftung des dargestellten Sonnenuntergangs wissen. In einer Ecke stellt der Künstler eine gemütliche Bank neben ein Gipfelkreuz, nur wird der erhabene Ruhemoment von Fotos gestört, auf denen Menschen ihren eigenen Tod inszenieren.

Spiel und Kunst

Zu sehen sind auch großflächige Gemälde, die Jäntsch auf Verpackungen und Altmaterialien wie Altholz oder Wellblech aufbringt. Das raumgreifende Bild "Starsworld" ist etwa auf Pappkarton gemalt, die ihm beigestellten künstlichen Christbäume beschwören aufgehübschte Festlichkeit herauf. Wie eine Sonne leuchtet im "Palermozimmer" - der Künstler lebte über 20 Jahre in Sizilien - ein goldener Deckenluster von der Wand, eine glorifizierende Darstellung des Empire State Buildings hängt an Garderobenhaken. Ein blutrotes Bild zeigt Fledermäuse und entsetzte Gesichter, vielleicht wie im Höllenfeuer. Ein Waschbecken lädt dazu ein, seine Hände in Unschuld zu waschen.