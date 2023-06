Das Frauenmuseum Hittisau im Bregenzerwald ist am Mittwochabend mit dem erstmals vergebenen Kunst- und Kulturpreis der "Vorarlberger Nachrichten" ausgezeichnet worden. In dem Haus werde "die sinnstiftende Kraft von Kunst und Kultur besonders deutlich", so die Jury. Der in Kooperation mit der Wiener Städtischen Versicherung gestiftete Hauptpreis ist mit 12.000 Euro dotiert. Anerkennungspreise gingen an das Ensemble plus und die Schauspielerin Vivienne Causemann.