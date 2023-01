Das Bregenzer Theater Kosmos stellt seine Spielzeit 2023 unter das Motto "Liebe in Zeiten der Krise". Es gehe um die Frage des Miteinanders in Krisenzeiten, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Gespielt werden "Wer hat Angst vor Virginia Woolf" von Edward Albee und "Das weiße Dorf" von Teresa Dopler, mit "möwe/retweeted" von Sina Heiss und "Die Erwachsenen" von Irene Diwiak stehen zwei Uraufführungen auf dem Programm. Ab dem Equal Pay Day zahlen Frauen keinen Eintritt.