Hier nochmal ein genauer Überblick der Veranstaltungshighlights in Vorarlberg für 2023 (Stand Dezember 2022). Änderungen sind vorbehalten.

5.-7.1. Neujahrsjazzfestival 2023 Feldkirch, Theater am Saumarkt 19.1. Premiere "Kafka in Farbe" Bregenz, Theater am von Max Merker und Aaron Kornmarkt Hitz 11.2. Premiere "Wunsch und Bregenz, Theater am Widerstand. Eine Kornmarkt Überlebensgeschichte" von Thomas Arzt 24.2.-18.6. Ausstellung "Judith Dornbirn, Kunstraum Fegerl: on/" 27.2.-7.5. Ausstellung "Mittelalter Bregenz, vorarlberg am Bodensee, museum Wirtschaftsraum zwischen Alpen und Rheinfall" 4.3.-10.4. Ausstellung "VALIE Bregenz, Kunsthaus EXPORT" (eine Installation) 11.3.-5.5. Internationales Bregenz, Festspielhaus Tanzfestival "Bregenzer und Theater Kosmos Frühling" 12.3. Premiere "Maria Stuarda" Bregenz, Theater am von Gaetano Donizetti Kornmarkt (Produktion Landestheater mit Symphonieorchester Vorarlberg) 2.-16.4. Tanzcafe Arlberg Music Lech, Zürs Festival 12.4.-14.10. "Freudenhaus - Bühne für Lustenau, beim Circus, Theater und Millennium-Park Musik" 14.4. Premiere "Erdbeben in Bregenz, Theater am London" von Mike Bartlett Kornmarkt 22.4.-2.7. Ausstellung "Monira Al Bregenz, Kunsthaus Qadiri" 27.4.-1.5. Festival "Schubertiade Hohenems, Hohenems" (Zyklus I) Markus-Sittikus-Saal 4.-7.5. 14. Hohenemser Kulturfest Hohenems, verschiedene "Emsiana" Orte 5.5. Premiere "Späte Spiele" Bregenz, Theater am von Gerhard Meister Kornmarkt 6.-29.5. 35. Internationales verschiedene Orte rund um Bodenseefestival: "über den See Grenzen" ab 7.5. Ausstellung "'Iris Hohenems, Jüdisches Hassid: A Place of Our Museum Own" 11.-19.5. "32. Hohenems, Löwensaal Figurentheaterfestival Homunculus" 18.5. Konzert David Garrett Bregenz, Festspielhaus 27.5.-April 2025 Ausstellung "Hiller, Das Bregenz, vorarlberg fotografische Gedächtnis museum des Bregenzerwaldes" 9.-17.6. Internationales Dornbirn, Spielboden Tanzfestival "tanz ist festival" (Teil I) 14.6. Premiere "The Black Bregenz, Theater am Rider: The Casting of the Kornmarkt Magic Bullets" von Robert Wilson/Tom Waits/William S. Burroughs 15.6. Premiere "Morbus Hysteria Bregenz, Theater Kosmos - Wir haben alle recht" von Martin Gruber (UA) (Produktion aktionstheater ensemble, im Rahmen des "Bregenzer Frühlings") 17.-25.6. Festival "Schubertiade Schwarzenberg, Schwarzenberg" (Zyklus I) Angelika-Kauffmann-Saal 1.7.-Jänner 2024 Ausstellung "Wir sind Bregenz, vorarlberg Tirol! Vorarlberger museum Objekte in der Sammlung des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum" 6.7.-14.8. 30. Poolbar Festival Feldkirch, Altes Hallenbad 7.7.-8.10. Ausstellung "Chiharu Dornbirn, Kunstraum Shiota - "Who am I Tomorrow?" 8.7.-5.8. Passionsspiele Klostertal Klösterle/Arlberg 2023 13.-16.7. Festival "Schubertiade Hohenems, Hohenems" (Zyklus II) Markus-Sittikus-Saal 15.7.-19.8. Montafoner Silbertal, Freilichtbühne Sagenfestspiele mit "Malena - Fluch oder Segen" 15.7.-29.10. Ausstellung "Michael Bregenz, Kunsthaus Armitage " 19.7.-20.8. 77. Bregenzer Festspiele Bregenz, Festspielhaus, - Spiel auf dem See: verschiedene Orte "Madame Butterfly" von Giacomo Puccini; Oper im Haus: "Ernani" von Giuseppe Verdi; u.a. 22.-23.7. Brass am Berg 2023 Schruns, Kapellrestaurant, Hochjochbahn Bergstation 3.-5.8. Festival "33. Szene Lustenau, Alter Rhein Openair 2023" 3.8.-10.9. Festival "Montafoner verschiedene Orte im Resonanzen" Montafon 8.-12.8. 38. Kurzfilmfestival Bludenz, Remise "Alpinale" 18.8.-10.9. Festival "Walserherbst" verschiedene Orte im Großen Walsertal 26.8.-3.9. Festival "Schubertiade Schwarzenberg, Schwarzenberg" (Zyklus Angelika-Kauffmann-Saal II) 19.-24.9. 26. Philosophicum Lech Lech, Neue Kirche "Alles wird gut. Zur Dialektik der Hoffnung" 4.-8.10. Festival "Schubertiade Hohenems, Hohenems" (Zyklus III) Markus-Sittikus-Saal 18.-21.10. Internationales Dornbirn, Spielboden Tanzfestival "tanz ist surprises" (Teil II) 1.-30.11. Festival "Montforter Feldkirch, verschiedene Zwischentöne" Orte 11.11.-28.1.2024 Ausstellung "Solange Bregenz, Kunsthaus Pessoa" 24.11. Konzert Seiler & Speer Hohenems, Eventcenter 5.12. Konzert Max Raabe & Bregenz, Festspielhaus Palast Orchester

Das Theater Kosmos wird sein Programm für 2023 im Jänner bekannt geben, das Jüdische Museum Hohenems und das Freudenhaus Lustenau werden ihre Programme noch ergänzen.