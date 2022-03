Sextoys in den Rohren: Dora Budor im Kunsthaus Bregenz

Die Welt der Readymades

Ebenso zu sehen ist die gemeinsam mit Noah Barker entstandene Videoarbeit "Chase Manhattan". Im Auto folgen die Künstler darin einem Lkw in Manhattan, der beim Abriss des JP Morgan Chase-Wolkenkratzers, dem 2019 höchsten abgebrochenen Wolkenkratzer der Welt, Bauschutt transportiert. In "Something to Remind Me" verarbeitete Dora Budor einen siebenmonatigen Aufenthalt in Berlin. Ihr Leihrad, auf dem sie ihre Streifzüge durch die Stadt unternahm, ließ sie einschmelzen, um das so gewonnene Metall in Negativformen zu gießen, die sie von Elsa von Freytag-Loringhovens "Enduring Ornament" (1913), dem vermutlich ersten "Ready Made" der Welt, abnahm. Die Schmelzmasse reichte für elf Multiples.

Der Name der Ausstellung "Continent" verweise nicht nur auf eine Landmasse, sondern auch auf ein Behältnis, ein Gefäß, ebenso wie auf eine Körperfunktion, erläuterte die Künstlerin. Für KUB-Direktor Thomas D. Trummer zeigt Dora Budor die dahinterliegenden Dinge. Mit jeder Errichtung eines Gebäudes müsse etwas dekonstruiert werden, Abfall entstehe, auch im Betrieb entstünden durch Haustechnik wie Heizung und Belüftung Ausscheidungen. "Diese Dinge will Dora freilegen", so Trummer, der durch eine Schau der Kunsthalle Basel auf die 1984 geborene Künstlerin aufmerksam wurde. Heuer wird Budor an der Biennale Venedig mit "The Mild of Dreams" teilnehmen.