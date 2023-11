Sommerausstellung von Anne Imhof

Highlight des KUB-Jahres wird die Sommerausstellung von Anne Imhof. Mit der Frankfurter Künstlerin kommt ein mehrfach ausgezeichneter "Superstar" der Performanceart nach Vorarlberg. Davon soll in Bregenz aber weniger zu spüren sein. Vielmehr wird sich Imhof, bekannt für dystopische, technoide Unterwelten, aber auch höchst poetische Arbeiten, auf Malerei und Skulptur konzentrieren und sich die Architektur des KUB vorknöpfen. Man werde das Haus nicht wiedererkennen, so die Ankündigung. "Sie hat die Idee, zwei Zonen im KUB zu entwickeln", verriet Trummer. Es sei damit zu rechnen, dass die Künstlerin das KUB "in irgendeiner Form spalten" werde. Die Sommerausstellung beginnt am 8. Juni.