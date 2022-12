Finnin Lilli Paasikivi übernimmt Intendanz der Bregenzer Festspiele

Zuständig für künstlerische Ausrichtung

Paasikivi zeichnet dabei verantwortlich für die künstlerische Ausrichtung der Institution und die Spielplangestaltung. 2019 startete sie hier das Projekt Opera Beyond, um Oper und Ballett mit neuen technischen Anwendungen zu verbinden. Zugleich hat Paasikivi aber auch jahrzehntelange Erfahrung damit, wie es ist, selbst auf den Brettern zu stehen, die die Welt bedeuten. So war sie von 1998 bis 2013 als Solistin am Haus fix angestellt.

So sang sie an der Finnischen Nationaloper etwa die Fricka im "Ring des Nibelungen" ebenso wie die Carmen oder die Amneris in der "Aida". Auch international war die Mezzosopranistin in verschiedensten Kontexten zu erleben und arbeitete dabei mit der Spitze der Dirigentenzunft zusammen - von Paavo Järvi über Simon Rattle bis hin zu ihrem Landsmann Esa-Pekka Salonen.

Einspielungen von ihr liegen unter anderem zu ihrem großen Landsmann Jean Sibelius und nicht zuletzt zu Gustav Mahler vor, der eine Sonderstellung in ihrem Werk einnimmt. So machte sich Paasikivi nicht zuletzt einen Namen als Interpretin der Liederzyklen des großen Komponisten.