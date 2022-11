Bregenzer Festspiele 2023: 80 Veranstaltungen sind geplant

Nach Sanierung weniger Plätze

Mit der abgelaufenen Saison zeigten sich die Verantwortlichen einmal mehr rundum glücklich. "Es geht uns sehr, sehr gut", so Festspielpräsident Hans-Peter Metzler. Nicht nur erhielten Mitwirkende Nominierungen beim renommierten "Opera Award", auch finanziell war man zufrieden. "Butterfly hat auch wirtschaftlich geliefert", so der kaufmännische Direktor Michael Diem. Die heuer vier Regenabsagen der Puccini-Oper am See bedeuteten einen Nachfrageüberhang von 20.000 Karten.

Diese Besucher kämen hoffentlich 2023, zudem habe die Versicherung bereits bezahlt. Für 2023 sei bereits ein Drittel der 185.00 Karten der 26 geplanten Seeaufführungen gebucht, insgesamt habe man 215.000 Tickets aufgelegt. Die derzeit laufenden Sanierungen bedeuten 200 Plätze weniger ("das tut ein bisschen weh"), bringe für die Besucher aber mehr Bein- und mehr Barrierefreiheit sowie mehr Sicherheit, so Diem. Ab 2023 wird die Seetribüne daher nur mehr 6.659 Plätze bieten.

Keine grundsätzlichen Änderungen geplant

"Große Änderungen wird 's keine geben", so Intendantin Elisabeth Sobotka über die viel gelobte Erfolgsproduktion am See in der Regie von Andreas Homoki, worauf der Regisseur auf der Pressekonferenz umgehend neue Ideen zum Licht anmeldete und sich eine "Regenvermeidungssoftware" wünschte. Die Möglichkeit der direkten Empathie mit einer Figur sei auf die große Distanz der Seebühne schwer zu schaffen, das sei nur möglich gewesen dank der neuesten LED- und Laserbeamer-Technologie, lobte Homoki die Bereitschaft des Festivals zu technischen Investitionen. "Ohne das hätten wir nicht diesen Erfolg gehabt", war er sicher.

Die Idee zur diesjährigen Hausoper "Ernani" entstand aus der gemeinsamen Liebe von Intendantin Sobotka und Regisseurin Lotte de Beer zu dem Verdi-Stück. Die "hinreißende Oper" voller belebter Musik, schöner Melodien und großer Chorszenen habe eine abstruse Handlung, in der sich die Figuren aus einem völlig verdrehten Ehrbegriff heraus selbst die Hölle auf Erden bereiteten. "Es ist eine Allegorie auf die Welt, die sich ihre Zwänge selbst schafft", erklärte die Intendantin. Für die musikalische Leitung zeichnet Residenzdirigent Enrique Mazzola verantwortlich, es spielen die Wiener Symphoniker.