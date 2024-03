Literaturtage: Bregenz erhält neues Literaturfestival

Fixe Literaturveranstaltungen in Bregenz

Laut Theater Kosmos-Leiter Hubert Dragaschnig entstand die Idee zu dem Festival bei Gesprächen an der Bar des Bregenzer Hotels Schwärzler, das die damalige Direktorin Susanne Denk immer wieder mit Literaturveranstaltungen belebt hatte. Zusammen mit den Veranstaltern Katharina Leissing und Autor Wolfgang Mörth - letzterer ist Herausgeber der Vorarlberger Literaturzeitschrift "Miromente" - bildeten sie die "Literaturinitiative Bregenz". Statt mit dem Literaturfest "Hilfe kommt aus Bregenz" wie geplant 2022 einen Schlusspunkt unter bisherige Veranstaltungen zu setzen, mündete das gemeinsame Bemühen um die Literatur nun in ein Konzept für ein neues, kostenfreies Festival, das am Freitag vorgestellt wurde.

Dafür kartografierte das Team die Stadt atmosphärisch neu, um einen anderen Blick auf die Landeshauptstadt zu ermöglichen. Dem ersten bespielten Gebiet, geprägt von der Bregenzer Ach, wurde die Bezeichnung "Flussstadt" zugewiesen. Dem in der Landeshauptstadt so dominanten Bodensee und den üblichen Kulturorten im Zentrum werde damit bewusst die an der Stadtgrenze liegende, mit über 2.000 Menschen bunt bevölkerte Achsiedlung mit Leseorten wie Bürger- und Jugendtreff, Kindergarten und Begegnungszentrum entgegengestellt.