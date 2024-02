Günter Brus-Ausstellung eröffnet in Bregenz

Großer Österreichischer Staatspreis

Der gebürtige Steirer schockte in der verknöchert konservativen Nachkriegszeit gemeinsam mit Otto Muehl, Hermann Nitsch und Rudolf Schwarzkogler die Öffentlichkeit mit seiner Body Art, die als Wiener Aktionismus weltweit bekannt wurde. Den "Wiener Spaziergang" beendete noch die Polizei, für eine Kunstaktion an der Universität Wien sollte er sogar in Haft und flüchtete nach Berlin - später erhielt der Künstler Auszeichnungen, unter anderem 1996 den Großen Österreichischen Staatspreis für Bildende Kunst sowie 2003 den Oskar-Kokoschka-Preis. In den 1970er-Jahren wandte er sich verstärkt der Zeichnung zu. Für das KUB wählte Brus, der auch literarisch aktiv war, selbst Serien von Bild-Dichtungen aus. Darin beschäftigte er sich mit malenden Literaten, etwa William Blake und Victor Hugo. Mit diesen oft vielteiligen Bild-Text-Kreationen habe Brus "etwas ganz Eigenes" geschaffen, sagte Grabner.

In der Pandemiezeit entstanden die jüngsten Bilder der Schau. Die Düsternis seiner Arbeiten wandelte sich in bunte Farben: In Aquarell und Mischtechnik brachte Brus sagenhafte Ungeheuer und Nachtwesen, schemenhafte Landschaftsansichten und Architektonisches zu Papier. Morbide Bilder von Schädelreigen, Angstwesen und Nachtmahren gesellen sich dabei zu Porträts von witzigen Wirtshaushallodris wie dem "Blauäugigen Grünsteirer". Auch das Sprachspielerische blieb Brus offenbar bis zuletzt, so verbildlichte er etwa einen "Neurosenkavalier". T

rummer bewunderte die "unglaubliche Potenz und Kreativität" des Künstlers. "Er war privat sehr humorvoll", betonte Grabner. So habe Brus etwa stets am Kalauer als literarische Gattung festgehalten und ihn zur Blüte getrieben. Mit der Bregenzer Ausstellung hätte Brus große Freude gehabt, war der Bruseum-Leiter überzeugt. Noch aus dem Krankenhaus habe sich der Künstler nach dem Fortgang erkundigt. "Er hat bis zum Schluss daran mitgedacht", so Grabner.