Musik- und Literaturfans kommen auf ihre Kosten

In den vergangenen Jahren musste man coronabedingt ein bisschen leiser treten, doch heuer soll die große Halle in der Stammlocation wieder für große (und laute) Konzerte zur Verfügung stehen. Am 19. Juli haben sich die britischen Elektro-Popper "Metronomy" angesagt. Freuen kann man sich auch auf den Auftritt von "Girls Against Boys" am 14. Juli und jener der Punker "Clowns" aus Australien, die am 13. Juli in Feldkirch rocken. Der 3. August gehört der US-Band "Witch". Metal-Fans dürften den Auftritt von "As I Lay Dying" am 4. August als einen der Höhepunkte betrachten, Literaturfans vielleicht eher die Lesung von Wolf Haas, der am 10. August seinen Brenner-Krimi "Müll" vorstellen wird.