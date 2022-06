Poolbar Festival bringt hochkarätige Musik-Acts nach Feldkirch

Wer behauptet, in Vorarlberg wäre in Sachen Festivals außer Bregenzer Festspiele nicht viel los, der war wohl noch nie am Poolbar in Feldkirch.

Von Ende Juli bis Ende August werden Reichenfeldpark und Altes Hallenbad wieder zu Hotspots für kulturelle Auseinandersetzungen, Livemusik, Clubnächte und pure Lebensfreude. Auch die besonderen Architektur- und Designkonzepte machen das Festival zum Erlebnis. Rund 25.000 BesucherInnen aus Österreich und ganz Europa werden wieder erwartet.