Das gesamte Arlberg-Gebiet

Rechtzeitig zum Jubiläum streckt das bislang in Lech Zürs beheimatete Tanzcafé seine Fühler nämlich nun auf das gesamte Arlberg-Gebiet aus. Somit kommen schneeaffine Sonnenanbeter:innen und frischlufthungrige Konzert-Aficiniados nun auch noch in St. Christoph, St. Anton und Stuben in den Genuss des stilvollen Open-Air-Spektakels, bei dem mannigfaltige Frühlingsgefühle sprießen. Fünf Orte, ein Festival, zig Bühnen und jede Menge Gründe, die Skisaison am Arlberg ausklingen zu lassen. Denn genau hier spielt die Musik!

Das Line-Up des Tanzcafé Arlberg Music Festivals 2024 wird im Jänner bekannt gegeben.