Weitere Highlights 2022

Im September folgt die Uraufführung von "Little Italy" von Kathi Klein, im November die Premiere von "Escorial" von Michel de Ghelderode aus dem Jahr 1930. Klein gewann mit "Little Italy" den Stückewettbewerb des Theater Kosmos 2019. In ihrem laut Eigendefinition "dramatischen Gedicht" versucht die Touristin Elisa in Palermo sich selbst zu finden. Ob dieses Palermo allerdings überhaupt existiert, bleibt offen. Im Einakter "Escorial" tauschen König und Hofnarr ihre Rollen.

In der Reihe Kosmodrom, die sich der Förderung von Nachwuchsautoren verschrieben hat, ist heuer zumindest eine Uraufführung - ein Stück von Nico Raschner - geplant. Das "Drama Atelier", in dem Kathi Klein "Little Italy" erarbeitete, wird in Kooperation mit den "Wiener Wortstätten" 2023 fortgeführt. Neu ist die Schiene "Kosmos Konzert" - eine Konzertreihe mit vier Konzerten pro Jahr, die sich in die jeweilige Ausrichtung des Kosmos-Spielplans einfügt.