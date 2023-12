In "Mondmilch trinken" des Salzburgers Josef Maria Krasanovsky, einer Koproduktion mit den Bregenzer Festspielen und dem Klagenfurter Ensemble, geht es um die vielen kleinen und großen Deals, die jeder täglich mit sich selbst verhandeln muss. Das Stück ging aus einem Wettbewerb der Österreichischen Theaterallianz hervor, in dem, angelehnt an Carl Maria von Webers "Freischütz", Theatertexte zum Thema "Deal or no deal" gesucht wurden.

Den Abschluss des Spielplans bildet "Sonny Boys", eine Komödie des New Yorkers Neil Simon (1927-2018), die die tragikomische Geschichte der besonderen Freundschaft zweier älter werdender Schauspieler erzählt. "Wir kommen jetzt auch langsam in das Alter für solche Themen", schmunzelte Jagg, "aber wir werden das Paar nicht spielen. Hubert meinte, es sei besser, wenn ich Regie führe." Neben Dragaschnig ist in dem Stück Bernd Sracnik zu sehen.