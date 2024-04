Die Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen und politischen Themen stehe in ihrer Arbeit stets im Mittelpunkt, so Intendantin Gräve. Neben der Reaktion auf eine Welt, die sich angesichts von Kriegen und Krisen in einem "desolaten Zustand" befinde, sei ihr wichtig, auch aus historischen Stoffen das Allgemeingültige herauszuarbeiten, sich mit Vorarlberger und österreichischer Geschichte zu befassen und darüber mit dem Publikum zu diskutieren. In einem Wahljahr, in dem überall ein Rechtsruck zu spüren sei, und neu aufkeimendem Antisemitismus müsse man sich als Kulturschaffender damit auseinandersetzen. So steht Elfriede Jelineks "Rechnitz (Der Würgeengel)" unter Regie von Berenice Hebenstreit am Programm, Premiere ist am 15. Februar. Einen neuen Blick auf Goethes "Faust" wirft ab 17. April Max Merker, Niklas Ritter inszeniert Kafkas "Amerika" (17. Mai). Verlangen, Macht und Klassenkampf stehen im Mittelpunkt von Strindbergs "Fräulein Julie", das ab 31. Oktober zu sehen sein wird. Regie führt Birgit Schreyer Duarte.

Der Kombination Theater, Musik und Literatur nimmt sich das Landestheater gleich in mehreren Produktionen an: "brütt oder Die seufzenden Gärten" ist eine begehbare Installation mit Texten von Friederike Mayröcker, die ab 13. September zu sehen ist, erarbeitet von Stephanie Geiger. "Weeping Songs" bringt klassische Balladen und die Musik von Nick Cave zusammen (7. September). Darüber hinaus plant das Haus am Kornmarkt wieder Liederabende, wie den so erfolgreichen Falco-Abend und lädt zum "Christmas Singalong". Als Familienstück gibt das Landestheater heuer Erich Kästners "Emil und die Detektive" (ab 29. November).