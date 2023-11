Vorarlberg Museum sieht Programm 2024 als Fortsetzung

An seinem drittletzten Tag als Direktor des vorarlberg museums hat Andreas Rudigier den Blick ins Jahr 2024, viel mehr aber in die Vergangenheit schweifen lassen. Die Übergabe an seinen Nachfolger Michael Kasper habe bereits stattgefunden, programmatisch werde "2024 die Fortsetzung des heurigen Jahres" sein, sagte der neue Geschäftsführer der Tiroler Landesmuseen (ab 1. Dezember). Den Besucherrekord von 2022 (60.000 Gäste) werde man heuer nicht ganz erreichen.