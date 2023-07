Programmvielfalt mit 68 Produktionen

Bis zum 6. August wartet das Festival mit einem Großaufgebot von 68 Produktionen an 20 Orten auf. Bereits am Freitag gastiert etwa die Postmodern-Dance-Ikone Lucinda Childs gemeinsam mit Robert Wilson mit der Österreichischen Erstaufführung von "Relative Calm" im Volkstheater. Mit einem neuen Werk namens "M" ist auch Marie Chouinard wieder zu Gast, Trajal Harrell zeigt neben seinen beiden Klassikern "Maggie the Cat" und "The Köln Concert" auch seine neue Arbeit "Monkey off My Back or the Cat's Meow". Meg Stuart wartet mit der Erstaufführung von "All the Way Around" auf, mit gleich zwei Stücken ist die Needcompany dabei, die sich im Akademietheater an Shakespeares Komödien ("Billy's Joy") und Tragödien ("Billy's Violence) abarbeitet. Insgesamt neun Produktionen sind im Rahmen der Nachwuchschoreografie-Schiene "[8:tension]" zu erleben, der "Young Choreographers' Award" wird am 5. August im Volkstheater in der Roten Bar verliehen.