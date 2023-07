Doris Uhlich - more than naked, inkl. Festivaleröffnung

Die österreichische Choreografin Doris Uhlich setzt sich in ihren Arbeiten mit der Körperlichkeit von Menschen auseinander, die sie mit ihrem bereits 2013 uraufgeführten Klassiker "more than naked" bei der diesjährigen Festivalausgabe in den Mittelpunkt rückt. Bei freiem Eintritt kann man sich im Museumsquartier Wien auf das Festival einstimmen und Zeuge werden, wenn ein 30-köpfiges und außerordentlich vielfältiges Ensemble die große Bühne in Schwingung versetzt – zum Mittanzen für alle!