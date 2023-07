Das Festival lockt sowohl mit nationalen als auch internationalen Künstler:innen: Am 11. August performt etwa Laura Aya & Band lateinamerikanische Lieder und afro-kolumbianischen Rhythmen. Die ghanaische Sängerin Habyba, deren Stil zur Kategorie Afro-Pop zählt, tritt am selben Abend auf.

Bob Marley-Fans sollten sich den 12. August rot markieren, die Band Marley's Ghost wird die Songs des "King of Reggae" nämlich hochleben lassen. Bombino lässt am 15. August seine Gitarrenklänge ertönen, Burning Spear ist am 19. August live auf der Bühne zu sehen und am 20. August kann man zu den Klängen von MELLOW MOOD, einer italienischen Reggae-Band, wild mittanzen.

Eines der Highlights der heurigen Afrika Tage dürfte wohl preisgekrönte Sängerin Nneka sein. Ihr musikalisches Markenzeichen ist ein Mix aus Hip-Hop-Beats, Reggae-Grooves, Bläser-Riffs und afrikanischem Pop. Hören und sehen kann man sie am 27. August.