Finale: Viva Frida Kahlo!

Alles muss ein Ende haben, auch die immersive Ausstellung in der Marx Halle. Noch bis inklusive 16. Juli können Besucher:innen in die Welt von "Viva Frida Kahlo" eintauchen. Tipp: Am 11. Juli sind alle dazu eingeladen, bei einem Yogakurs in der Ausstellung mitzumachen.