Demo rund um Akademikerball verlief ruhig

Zuvor hatten sich am Wiener Schottentor die Demonstrierenden gegen den Ball versammelt, und von dort ihren Protestmarsch unter dem Motto "Kein Platz für Faschos" gestartet. Über den Ring ziehen derzeit laut der "Offensive gegen Rechts", die die Demo organisiert, rund 2.000 Personen hin zum Stephansplatz. Die Polizei stand mit 900 Beamten im Einsatz. Schon bald löste sich die offizielle Demo auf, zu Vorfällen kam es nicht.

Im Wesentlichen recht friedlich zogen die Demonstrierenden durch die Stadt, bevor sie sich um kurz vor 19 Uhr am Stephansplatz für die Schlusskundgebung einfanden. Unter "siamo tutti antifascisti"-Rufen ("Wir sind alle Antifaschisten", Anm.) wurden am Weg dorthin vereinzelt pyrotechnische Gegenstände gezündet, "ansonsten ist die Demo jedoch ruhig verlaufen", sagte eine Sprecherin der Polizei nach Ende zur APA.

Angemeldet wurde der Demozug für 200 Personen. "Ein rechtsradikales Vernetzungstreffen wollen wir nicht bei uns haben. Das es in den Prunkräumen der Hofburg stattfindet stört uns natürlich zusätzlich", sagte Organisator Axel Magnus kurz bevor die Demonstranten losgingen zur APA. Die Route führte vom Schottenring über die Wipplingerstraße, den Hohen Markt, die Rotenturmstraße bis zum Stephansplatz. Neben dem Protestmarsch wurden laut Polizei weitere vier Kundgebungen um den Burschenschafter-Ball angemeldet.

Anna Svec, Sprecherin der Partei "Links" betonte am Rande der Demo gegenüber der APA, dass es ganz wichtig sei, "sich gegen rechtsextreme Vernetzungstreffen zur Wehr zu setzen. Wir haben in diesem Herbst gesehen, was auf diesen rechtsextremen Treffen geplant wird", spielte sie auf ein Treffen im deutschen Potsdam an, bei dem mehrere Rechtsextreme von Massendeportationen fantasierten.