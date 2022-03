Gewinne Tickets für “Ariadne auf Naxos”: Met Opera live im Kino

Einmal eine Aufführung in der Metropolitan Opera in New York sehen – davon träumen Opernfans rund um den Globus. Doch man muss sich gar nicht ins Flugzeug setzen, um diesen Traum Realität werden zu lassen: Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Met Opera live im Kino” kommen die aufwendigen Produktionen in deine Heimatstadt.