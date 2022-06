Kinder und Jugendliche im Fokus

Bei seiner ersten Live-TV-Benefizshow vor dem Wiener Stephansdom im Mai 2021 sammelte die vom Verein "Life+" ins Leben gerufene Initiative "Austria for Life" im Mai 2021 rund eine dreiviertel Million Euro für Projekte der Hilfsplattform "Österreich hilft Österreich". Dahinter stehen die Hilfsorganisationen Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz, Samariterbund und Volkshilfe, den Ehrenschutz hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen inne.

2022 steht die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien im Mittelpunkt. Denn sie seien die oftmals vergessenen und großen Verlierer der Covid-19-Pandemie und des anhaltenden Krieges auf europäischen Boden, so die Initiatoren. Die Spendeneinnahmen der Show - es werden wieder 40 Prominente an den Spendentelefonen sitzen - fließen in Hilfsprojekte, die drei entwicklungsrelevante Ebenen unterstützen, begleiten und fördern: Existenzsicherung, Lern- und Bildungsförderung sowie psycho-soziale Beratung.

Der Hoffnungslosigkeit entgegenwirken

"Wir leben heute in einer Zeitenwende. Die demokratischen Gesellschaften stehen unter Druck - auch durch die Rückkehr der Autokraten, die Wellen von Angst, Lügen und Hoffnungslosigkeit erzeugen. Dazu kommen soziale Ungleichheit, Klimawandel und die psychischen wie wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Die Welt ist in Unordnung geraten und noch fehlt es an griffigen Konzepten", meinte Gery Keszler. "Solange wir der jungen Generation, den Kindern und den Jugendlichen diese nicht bieten können, müssen wir handeln, statt nur zu hoffen."

