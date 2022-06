"andersrum ist nicht verkehrt" Straßenfest

"Against hate - make love, not war" lautet das Motto des 16. LGBTIQ-Fests, das heuer mit buntem Showprogramm in der Esterhazygasse stattfindet. Gegenseitiger Respekt und Offenheit wird mit buntem Musik- und Tanzprogramm gefeiert. "STiXX Frauen Trommeln" eröffnen das Fest, zu erwartender Headliner ist heuer N!DDL.