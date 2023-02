Gastronom Marco Pani, den man in der Wiener Gastro-Szene bereits von seiner Tätigkeit in der Luster Bar, im Lutz und im Procacci kennt, widmet sich seinem Metier nun in Eigenregie: Seit gut einer Woche werden in der gleichnamigen Bar Pani im 9. Bezirk kreative Cocktails von hoher Qualität gemixt.