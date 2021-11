Workshops & Theatervorstellung

Im Festsaal der PH Wien wartet auf sechzig Burschen aus drei Schulen auch heuer wieder ein informatives und buntes Programm. So präsentiert die Forumtheatergruppe Mundwerk ein interaktives Stück, in dem sich alles um das Thema Pflege dreht. Im Anschluss werden die Boys´ Day Inhalte in Kleingruppen vertieft. In den gendersensiblen Berufsorientierungs-Workshops lernen die jungen Heranwachsenden über Lebensvorstellungen, Männlichkeit und Berufswahl, Rollenstereotype, Gewaltprävention und Integration. Als kleines Dankeschön gibt es für alle Teilnehmer:innen ein Boys' Day T-Shirt und ein Jausenpaket.