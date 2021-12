Das beliebte Traditionskaffeehaus Sperlhof in der Großen Sperlgasse 4 verabschiedet sich am 31. Dezember von seinen BesucherInnen. Bekannt was das Café, das bereits seit 1923 zur Wiener Kaffeehaus-Szene gehörte, vor allem für seine große Sammlung an Brettspielen. Aus rund 1.200 Spielen konnte man im Sperlhof wählen.