Als die Paradice Board Game Bar am Yppenplatz eröffnet hat, füllte sich eine Marktlücke in Wien. Denn obwohl es schon zuvor Spielebars in der Stadt gegeben hatte, war keines so nerdy wie dieses neue Lokal. Hier kann man sicher sein, immer die neuesten Brettspiele ausprobieren zu können. Außerdem ist es ein guter Ort, um in die Welt der Pen-and-Paper-Games hineinzuschnuppern, denn neben dem Personal des klassischen Bar-Betriebs engagieren sich hier auch selbsternannte “Game Gurus”. Sie kümmern sich ehrenamtlich um die Spielenden. Wer also keine Ahnung von Brettspielen, aber große Lust hat, etwas Neues zu entdecken, der sollte sich an die Gurus wenden.

Aktuelles: Zur ersten Filiale am Yppenplatz ist eine zweite gekommen: Spiele-Nerds in der Seestadt müssen nun nicht mehr den langen Weg in die Innenstadt antreten!

Adresse: Yppenplatz 4, 1160 Wien

Öffnungszeiten:

Di - Fr: 17:00 -23:00

Sa: 15:00 - 23:00

Adresse Seestadt: Maria-Tusch-Straße 2/1/5, 1220 Wien / Öffnungszeiten: So: 10:00 - 22:00