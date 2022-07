Dita von Teese als "Kaiserin Sisi" für Austria for Life 2022

Spenden für Auswirkungen der Pandemie und Teuerungen

“Je näher wir unserem Event kommen, desto notwendiger wird unsere Hilfe”, so Gery Keszler. Die Benefizveranstaltung ist heuer den Nachwehen der Pandemie, vor allem in Hinsicht auf Jugendliche, gewidmet. Außerdem werden auch die Auswirkungen der aktuellen Teuerungen in den Fokus gerückt, so Keszler: “Das Thema Armut ist spätestens jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Umso wichtiger wird unser Motto: ‘Zusammen beim Helfen helfen’”.

Er freue sich, mit Dita von Teese eine Sisi für die Show am 10. September gefunden zu haben. Und auch der Burlesque-Star zeigte sich geehrt: “Ich weiß, dass ich nie so gut reiten werde wie Sisi, aber ich liebe es, mich Herausforderungen zu stellen und neue Dinge auszuprobieren.”