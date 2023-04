Drag-Queen-Lesung in Wien: Anzeigen nach Hitlergruß

Unter massivem Polizeiaufgebot und dem Lärm von Demo und Gegendemo ist am Sonntag in einem Szenelokal der LGBTIQ+-Community in Wien eine Drag-Queen-Lesung für Kinder über die Bühne gegangen. Während sich vor der Türkis Rosa Lila Villa in der Linken Wienzeile rechte und linke Demonstrant:innen lautstark mit Marschmusik bzw. queeren Hymnen beschallten, verfolgten im Obergeschoß des Lokals Villa Vida zahlreiche Familien die Performance von Künstlerin Freya Van Kant.