Schlittschuhe zum Ausleihen

Um den winterlichen Outdoor-Spaß noch zugänglicher zu machen, muss kein Eintritt bezahlt werden. Außerdem stehen rund 30 Paar Schlittschuhe sowie Eisstock-Zubehör zum Ausborgen bereit. So funktioniert's: Entweder, man holt sich den Schlüssel für die Hütte, in der die Schuhe gelagert werden, bei der Bücherei in der Pannaschgasse 6 (nur nach telefonischer Voranmeldung unter 01/4000 0516). Oder man holt sie sich auch direkt am Eislaufplatz: Immer Donnerstag und Freitag zwischen 15 und 17 Uhr.

Eröffnung mit Maroni & Punsch

Der Eislaufplatz im Bacherpark soll am 3. Februar um 15 Uhr eröffnet werden. Bezirksvorsteherin Silvia Janković (SPÖ) lädt alle MargaretnerInnen zu Maroni und Punsch ein.