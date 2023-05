"Parlamentarium" in Brüssel als Vorbild

Mit der Dauerausstellung wolle das Europäische Parlament "noch einen Schritt weiter auf die Menschen zugehen", ohne dass EU-Interessierte extra nach Brüssel oder Straßburg reisen müssten, erläutert Frank Piplat, Leiter des Verbindungsbüros in Wien, das Konzept. Die Eröffnung der Ausstellung sei auch als Kick-off für die parteiübergreifende Kampagne gedacht, mit der das Europaparlament auf die bevorstehende Europawahl im Frühjahr 2024 hinweisen wolle. Ziel sei es, monatlich rund 10.000 Besucher:innen in die Wiener Schau zu bekommen. "Das ist ambitioniert, aber zu schaffen", so der EU-Parlamentsvertreter.

Vorbild für "Erlebnis Europa" ist das "Parlamentarium" im Europaparlament in Brüssel, das größte parlamentarische Besucherzentrum Europas. Nach Berlin im Jahr 2016 wurden bisher auch in Ljubljana, Helsinki, Straßburg, Kopenhagen, Tallinn, Paris, Rom und Stockholm "Erlebnis Europa"-Ausstellungen eröffnet. Heuer sollen ebenfalls noch Ausstellungen in Warschau, Prag, Dublin und Luxemburg eingeweiht werden. Nach einem Beschluss des Europaparlaments sollen bis zum Ende der Legislaturperiode alle 27 EU-Staaten über diese Ausstellungen verfügen.