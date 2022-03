Female* Art Auction 2022: Aufstrebende Künstlerinnen unterstützen

In Kunst von Frauen investieren

Bei ihrer “Most Wanted Female* Art Auction 2022” stehen 142 Werke von Frauen zum Verkauf. Die Auktion läuft seit 10. März. Für einen reibungslosen Ablauf sind die Bilder in drei Chargen unterteilt. Die Zuschläge für die erste Gruppe werden am 24. März erteilt. Die beiden anderen folgen am 25. und 26. März jeweils um 21 Uhr. Die Schöpferinnen erhalten 90 Prozent des Hammerpreises.