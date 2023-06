Nachts im Kino

In den 1970er-Jahren boomte das Mainstream-, aber auch das Nischen-Kino. Letzteres etablierte sich nicht zuletzt durch die späte Uhrzeit, zu der die Trashfilme gespielt wurden. So kam der Begriff “Midnight Movies” auf, der auf Streifen wie “Pink Flamingos”, “Night of the Living Dead” oder “Rocky Horror Picture Show” zutrifft.

Allen voran war es jedoch “El Topo” von 1970, der den Hype um das mitternächtliche Untergrund-Kino auslöste. Regisseur Alejandro Jodorowsky lässt darin halluzinogene Bilder auf viel Kunstblut treffen – ohne dabei die politisierende Komponente der unzufriedenen Hippies auszulassen.