Grätzl-Treffpunkt für Jung und Alt

Nicht nur eine Auswahl verschiedenster Gastro-Stände sowie hauseigenes Bier, das vor Ort gebraut wird, soll es im Gleis//Garten geben – die Idee geht viel mehr in Richtung großes Grätzl-Zentrum. "Wir wollen hier künftig jede Woche Live-Musik haben, verschiedenste Events, Yoga-Klassen, Veranstaltungen für Kindergruppen, ... wir haben dafür eigens eine eigene Community-Managerin eingestellt. Auch morgens, wenn die Gastro noch nicht in Betrieb ist, sollen die Leute die Möglichkeit haben, die Plätze in der Halle unter den Palmen genießen zu können," erklärt Bolle.

Und bei einem ersten Lokalaugenschein scheint dieses Konzept im Gleis//Garten bereits aufzugehen: Man holt sich von den diversen Ständen Essen und Drinks, während Familien und Kinder zwischen den Palmen spielen, Paare sich zur Verabredung treffen, Kolleg:innen zum Afterwork anstoßen und Anrainer:innen noch auf ein Bier am Abend vorbeischauen.

Am besten aber selbst in den 6er oder 18er steigen und Wiens erster Foodhalle in der Eichenstraße 2 einen Besuch abstatten.