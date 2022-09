Schon bald geht es am Wiener Donaukanal wieder heiß her: Die gemütlichen Mini-Chalets des Feuerdorfs kehren am 14. Oktober zurück. Für jeweils zwölf Personen ist Platz in den Hüten, in denen selbsternannte GrillmeisterInnen ihr Können unter Beweis stellen können. Wer eine winterliche Grillparty im Sinn hat, bucht drei Chalets, die man miteinander verbinden kann. So kommen bis zu 36 GästInnen unter.