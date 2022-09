Live-Highlights im September

Der Sommer war schon richtig gut, was außergewöhnliche Konzerterlebnisse anbelangt. Und so geht es auch im Herbst weiter!

Den Auftakt bildet Ed Sheeran, der wohl wissentlich gleich zwei Termine hintereinander im Ernst-Happel-Stadion gebucht hat: Am 1. und 2. September wird es poppig!

Iggy Pop lässt sich zeitgleich als Godfather of Punk standesgemäß auf der Bühne des Wiener Konzerthauses nieder. Weitere Highlights sind die Shows von Biffy Clyro (am 16.09. im Gasometer), Tocotronic (8.09. in der Arena) sowie K.I.Z. (am 4.09. in der Stadthalle)

Und ein Special-Shoutout geht an 50 Cent, der seinen Candy Shop am 28. September auf der Bühne der Wiener Stadthalle aufbaut!