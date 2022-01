Zum Nachlesen: Grillparzer-Nachlass digital zugänglich

Online einsehbar sind nun etwa Grillparzers Dramen in teilweise verschiedenen Fassungen vom Entwurf bis zur Reinschrift ebenso wie die im Nachlass erhaltenen Fassungen seiner Gedichte, Sprüche und Epigramme. Den größten Teil des Nachlasses bilden Briefe und Dokumente, die Einblick in Leben, Schaffensprozess und Werk ermöglichen. "Franz Grillparzer ist ein heute nur selten gespielter Dramatiker und wenig gelesener Autor. Gerade seine Prosawerke, seine Tagebücher und Reisebeschreibungen geben Einblick in eine höchst zerrissene Persönlichkeit, deren Bekanntschaft zu machen sich lohnt", so Anita Eichinger, Direktorin der Wienbibliothek im Rathaus.