Konkret wird das 2018 eröffnete Museum zur Geschichte Österreichs in jenen MQ-Trakt übersiedeln, der sich an der Mariahilfer Straße befindet. Hier stehen für das hdgö 4.100 Quadratmeter zur Verfügung wovon rund 3.000 Quadratmeter als Ausstellungsfläche nutzbar sind - gegenüber rund 800 Quadratmetern derzeit. Dabei handle es sich nicht um ein weiteres Provisorium, sondern einen neuen, fixen Sitz, der ideal angebunden und in die Stadtgesellschaft eingebunden sei, betonte Mayer: "Es gibt eigentlich kaum einen besseren Standort."