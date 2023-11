Es ist eine Riesensache: Das fünfeinhalb Meter hohe Modell von St. Stephan von Karl Schropp, entstanden zwischen 1860 und 1869, hat nun seinen Platz im neuen Wien Museum gefunden.

Es wird neben anderen Großobjekten wie dem Praterwal oder der Galakutsche des Bürgermeisters als Teil der künftigen Dauerausstellung in der zentralen Halle zu sehen sein. Die aufwendigen Aufbauarbeiten der zuvor in 70 Teile zerlegten Stephansdom-Miniatur konnten am Montag abgeschlossen werden.