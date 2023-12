Spazieren am Christkindlamarkt

Während viele womöglich am 24. Dezember zu Hause sitzen werden, kann man die Gelegenheit nutzen, um den Christkindmarkt am Wiener Rathausplatz in aller Gemütlichkeit zu erkunden. Der Markt hat nicht nur an Heiligabend geöffnet, auch an den folgenden Weihnachtstagen kann man hier flanieren.