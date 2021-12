Du bist wahrscheinlich wirklich spät dran – also wollen wir dich hier nicht unnötig aufhalten, sondern kommen gleich zur Sache. Dein Weihnachtsgeschenk in letzter Minute ist so gut wie gerettet: Du musst eigentlich nur die Öffnungszeiten kennen. Wir könnten an dieser Stelle auch predigen, wie schön selbstgebastelte Geschenke sind, aber vermutlich hast du sogar dafür zu wenig Zeit.