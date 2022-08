Hetz in da Hitz: Der Wiener Karlsplatz wird zur Sommeroase

Die Wiener Innenstadt verbindet man nicht gerade mit einem Ort für Abkühlung in sommerlichen Temperaturen. Jedoch verwandeln die Wiener Linien den Karlsplatz am 5. August in genau so eine Wohlfühloase! Bei der Sommer-Aktion "Hetz in da Hitz" dreht sich alles um das Thema "Wasser". Die kostenlosen sorgen für Ferienstimmung mitten in Wien.

Ob Surfsimulator, Wasserbombenmikado oder erfrischende Drinks mit Sonnenhut im Liegestuhl: Einen Tag lang kehrt ein Hauch von "Summer Breeze" am Karlsplatz ein.