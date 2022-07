Urlaub am Wasser – aber in Wien!

Chaos am Flughafen, Corona-Pandemie und Ukraine-Krise: Bei alledem, was gerade in der Welt passiert, ist jede Ablenkung willkommen. Dafür muss nicht einmal die eigene Heimatstadt verlassen werden. Denn Wien bietet traumhafte Bedingungen, um die Ferien hier zu verbringen, so so Bootsbauer und Erfinder Martin Mai.

Das Programm der Floating Concerts möchte deshalb heuer besonders starkes Urlaubsfeeling auslösen – inklusive griechischer Lieder, Musical-Hits und Klassikmelodien.