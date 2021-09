K-Pop in Wien

Wer in die Welt von K-Pop einsteigen möchte, fängt am besten auf YouTube an, denn die Musikvideos von BTS, Blackpink, EXO, Big Bang & Co machen süchtig. Es gibt da außerdem eine Seite des Fandoms, die vor allem die Millennials nostalgisch machen wird: Die Alben (ja, CDs!) der Bands sind aufwendig gestaltet. Will heißen: Nix mit läppischer Plastikhülle – vielmehr kriegt man Bücher, Boxen, und Kuscheltiere. Wer sich davon selbst ein Bild machen möchte, sollte bei Thalia oder im Drogeriemarkt Müller vorbeischauen. In den größeren Filialen gibt es eigene K-Pop-Tische!

Austauschen kann sich die eingeschworene Community im Fandom Cafe Vienna (Robert-Hamerling-Gasse 23) und im oben erwähnten JUJU Café. Außerdem finden regelmäßig entsprechende Clubbings statt. Etwa monatlich im Club U (Hallyu K-Pop Party), oder die Korean Night im Camera Club.