"Don't judge people"

Das absolute Highlight war aber der zweite Teil der Show, bei dem der "Pope of Trash" persönliche Fragen aus dem Publikum beantwortete. So äußerte er sich über die Verwendung von A.I. (er verstehe nichts von Technik), über seinen Slogan für seine potenzielle Präsidentschaftskandidatur ("Don't judge people") und darüber, wie sein Verhältnis in den 70er-Jahren zu Andy Warhol war – zu dem Zeitpunkt erholte sich Warhol gerade von einer Schussattacke, das Letzte, was er also laut Waters brauchte, waren noch mehr "Freaks", die ihn in Gefahr brachten.

Beeindruckte Fans beschenkten Waters sogar während seines "Q&A's" und ließen es sich nicht nehmen, ihre Hände nach ihm auszustrecken. Vielleicht etwas zögerlich (Covid?), aber erfreut stellte Waters den gewünschten Körperkontakt sogar her.