Heuer steht der 150. Geburtstag des Wiener Zentralfriedhofs an. Zu diesem Anlass gibt es drei Konzerte auf dem Gottesacker, die von Liedermacherin und Kabarettistin Lisa Schmid kuratiert und eröffnet werden. Den Auftakt macht am 4. Juli Musiker Ernst Molden, wie am Dienstag mitgeteilt wurde.