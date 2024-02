Neu für Kids: Rock The Island Contest

Eine Neuerung für die diesjährige Ausgabe ist ebenso verkündet worden. Erstmals wird der "Rock The Island Contest" - also der Wettbewerb für Nachwuchs-Bühnentalente ab 16 Jahren - auch für Kinder durchgeführt. Der "Rock The Island Contest 4 Kids" ist für angehende Musikerinnen und Musiker bzw. Bands im Alter von 7 bis 15 Jahren konzipiert. Unter den Teilnehmenden werden Auftritte im Rahmen des Inselfest-Kinderprogramms verlost. Die Anmeldung ist ab sofort bis zum 22. März 2024 möglich.

Für den "Rock The Island Contest" gilt weiterhin: Die Teilnahmevoraussetzungen sind ein Mindestalter von 16 Jahren, ein Hauptwohnsitz in Österreich und die Einreichung eines Videos von einem Live-Auftritt. Die Gewinner:innen werden im April verkündet. Wie auch im Vorjahr werden insgesamt drei Slots auf der großen Festbühne vergeben. Für ihren Auftritt werden die Gewinner:innen außerdem mit einer Gage von 1.500 Euro entlohnt.

Infos zum diesjährigen Line-Up am Inselfest gibt es noch keine, diese werden wohl wie gewohnt im Frühling bekanntgegeben.